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07.11.2019 09:01
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приморье произошел второй в мире случай нереста древней акулы в неволе

Текст: Анна Бондаренко

В Приморском океанариуме начала нереститься зебровидная бычья акула. Как сообщает пресс-служба океанариума, нерест длится около двух месяцев, через каждые 8-12 дней самка откладывает по два яйца.

По словам начальника отдела содержания гидробионтов тропических морей Михаила Стрельцова, это второй зафиксированный в мире случай нереста зебровидной бычьей акулы в неволе. Первый также был отмечен в Приморском океанариуме в июле 2018 года. Причем 16 яиц отложила эта же самка.

Фото: Пресс-служба Приморского океанариума
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- Вся кладка оказалась неоплодотворенной, так как самцы, живущие у нас, были еще не половозрелы. Оплодотворены или нет яйца, полученные сейчас, можно будет сказать только по прошествии нескольких месяцев. Эти акулы никогда не разводились в неводе, и любая полученная нами информация бесценна, в дальнейшем она позволит создать полную картину размножения этого древнего хищника, - сказал Стрельцов.

Некоторыми наблюдениями в океанариуме делятся уже сейчас. Так, для кладки акула выбирала ночь, когда не было яркого освещения, между появлением первого и второго яйца проходило около часа.

Как считают в океанариуме, сама по себе кладка яиц показывает, что условия содержания подходят акуле.

Пять зебровидных акул появились в океанариуме в июне 2016-го.

Справка "РГ"

Зебровидная бычья акула относится к роду разнозубых акул (Heterodontus), представленных восемью видами. Считается, что они появились на земле около 242 миллионов лет назад и с того времени практически не изменились. В отличие от современных акул являются яйцекладущими. Питаются в основном морскими ежами, беспозвоночными креветками, крабами, моллюсками, изредка рыбой, когда она проплывает неподалеку.

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