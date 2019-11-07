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07.11.2019 16:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми начали проверку по факту нападения охранника на журналистку

Текст: Надежда Пащенко (Пермь)

Следователи Пермского края устанавливают обстоятельства, при которых на месте съемок телесюжета произошел конфликт с применением насилия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Ранее 6 ноября ГТРК "Пермь” сообщила о том, что охранник территории, на которой расположены подлежащие сносу частные гаражи, ударил корреспондента Ларису Стрельникову во время съемки репортажа. Эта информация получила широкую огласку в СМИ. Председатель регионального отделения Союза Журналистов России Игорь Лобанов позже сообщил, что по данному факту Союз планирует подать заявление в СК РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел в микрорайоне Разгуляй. Следствие не делает однозначных выводов: охранника называет "неустановленным мужчиной” и правовую оценку даст только после проверки. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД РФ, аналогичную проверку информации СМИ начали в полиции.

Напомним, инцидент связан со сносом частных гаражей в Ленинском районе Перми. В апреле 2019 года Управление капитального строительства Пермского края заключило трехсторонний договор о возведении ограждения вокруг земельных участков в микрорайоне Разгуляй. Кроме того, необходимо было провести предпроектную подготовку земли с обустройством дорожной инфраструктуры. Однако подрядчик в нарушение условий договора с апреля по август снес в районе работ порядка 50 частных гаражей, которые находились в праве собственности жителей города. При этом должностные лица управления знали о нарушении, но незаконный снос не остановили и договор с подрядчиком не расторгли. По данному факту в середине октября следственные органы возбудили уголовное дело. При освещении данной темы и произошел инцидент с журналисткой телеканала.

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