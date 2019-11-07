Егор Крид поддержит сибирскую школьницу, которую обидели на чаепитии

Известный певец и автор песен Егор Крид готовит сюрприз для девочки, которую не пустили на школьное чаепитие по случаю осеннего праздника.

Инцидент произошел в новосибирской школе № 183. Школьницу не допустили до общего стола, так как ее родители не сдали деньги на сок и пирожные.

Как сообщает KP.Ru, общественники выяснили, что могло бы порадовать девочку. Оказалось, что она является поклонницей Егора Крида и Ольги Бузовой. Представители артиста уже нашли контакты для связи с семьей девочки.

Предполагается, что кумир порадует второклассницу в ближайшее время, скорее всего, это будет видеообращение.