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07.11.2019 09:03
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Законы движения

Текст: Светлана Елистратова (руководитель Центра обучения и трудоустройства "Содействие")
Российская газета - Экономика Сибири № 251(8009)
Главной темой прошедшего недавно в Омске IX международного форума социальных предпринимателей "Инносиб-2019" стало участие малого и среднего бизнеса в реализации приоритетных национальных проектов. Между тем в июле этого года наконец-то приняли новый закон о социальном предпринимательстве. В нем содержатся перечень предприятий, соответствующих этому статусу, и направления деятельности. Правда, в документе отсутствуют механизмы реальной поддержки социальных предпринимателей. Но его можно совершенствовать.

В регионах уже накоплен достаточный опыт участия малых предприятий в решении задач, заложенных в национальных проектах. Например, из созданных в Омской области восемнадцати частных детских садов и четырнадцати интернатов для пожилых людей не закрылся ни один. В результате не только сократились очереди в социальные учреждения, но и появились новые рабочие места.

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Мы тоже вносим свою лепту в обучение и трудоустройство жителей региона. На "Инносибе" наш проект подготовки сиделок для медицинских учреждений и социальных центров в Омске и сельских районах области признан лучшим. Это весьма актуально, поскольку решением на федеральном уровне младший медицинский персонал обязали иметь профессиональные знания. Наши выпускники уже работают в здравоохранении и социальной сфере региона.

Наш центр занимается обучением, переподготовкой и трудоустройством работающих, безработных граждан, предпенсионеров по самым разным специальностям. Изучаем рынок, активно взаимодействуем с работодателями, государственной службой занятости, другими социальными предпринимателями. Участвуем во всех региональных грантовых конкурсах, госзакупках. Постоянно учимся сами, благо, такая возможность есть.

Мне всегда было интересно образование. Взяла кредит, стала готовить сначала парикмахеров, потом - квалифицированных рабочих. Совершенно случайно я попала на "Инносиб", потом в Омский центр инноваций социальной сферы, затем в школу социальных предпринимателей.

Очевидно, что сотрудничество с государственными и негосударственными структурами открывает новые возможности. Поэтому мы стали резидентами недавно созданного в регионе кластера социальных инноваций. Сейчас там реализуется 32 совместных проекта, а число пользователей услуг ежедневно превышает 2,5 тысячи человек.

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Мы проводим обучение не только в городе, но и в сельских районах, планируем открыть филиал в Азово, где есть острая потребность в подготовке сельскохозяйственных специалистов, авторемонтников. Надеемся, что наша деятельность поможет сократить отток из села молодежи.

Наша задача - не просто обучить омичей новым специальностям, но и гарантированно трудоустроить, поэтому курсы мы открываем, внимательно изучив рынок и запросы. Налаживаем контакты с руководителями сельских районов, производителями сельхозтехники и крестьянско-фермерскими хозяйствами. Всего в прошлом году обучили и направили на предприятия 700 безработных. В этом будет не меньше.

Сейчас, когда за плечами уже есть семилетний опыт социального предпринимательства, я понимаю, что при поддержке государства можно сделать очень многое.

Экономика Бизнес Малый бизнес Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск
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