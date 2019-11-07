Алексей и Наталья Кубрины выпускают полезные снеки из сушеных фруктов и низкокалорийных овощей. Супруги осваивают местные торговые сети и собираются выйти на международный рынок.

Начинающие предприниматели утверждают, что стимулом для открытия их собственного дела стали безденежье и безработица. Глава семьи - инженер-теплоэнергетик по специальности - попал под сокращение штатов. Супруга находилась в декретном отпуске - воспитывала двух маленьких дочек. Плюс ко всему еще и квартира в ипотеку.

- Сидеть сложа руки было некогда, - рассказывает Наталья. - Мы все время думали, как выкрутиться и заработать. Обсуждали разные варианты. И вдруг мне пришла идея попробовать превратить в бизнес свое домашнее хобби.

С появлением в семье детей Наташа увлеклась правильным питанием. Купила специальную сушилку, чтобы делать для девочек полезные и натуральные сладости. Сушили яблоки, апельсины, бананы. Приходящие в гости друзья от угощений были в полном восторге. Просили тоже насушить для них фруктов на заказ.

- Мы подумали, что натуральные перекусы и десерты должны понравиться омичам, заботящимся о своем здоровье - родителям, спортсменам, вегетарианцам, - вспоминает Алексей. - Написали бизнес-план. В службе занятости, где я стоял на учете как безработный, поддержали наше желание открыть собственное дело. Нам предложили принять участие в конкурсе проектов на грантовую поддержку. Мы подали заявку и выиграли 330 тысяч рублей.

Эти деньги стали для семьи Кубриных стартовым капиталом. Они пошли на аренду производственной площадки и покупку оборудования, в том числе профессиональной сушилки.

- Сначала мы тестировали различные технологии производства вяленых и сушеных снеков, потом разработали тех-условия и прошли сертификацию, - продолжает рассказ Наталья. - Уже в мае зарегистрировали ИП и выпустили первую продукцию - чипсы из яблок, груш, бананов, клубники и апельсинов. Решили, что будем называть их "фрутсами", а торговой марке дали имя "ВкусНата" - в честь меня как автора идеи.

Позже в линейке продукции появилось еще несколько наименований - чипсы из лимонов, дынь, киви, помидоров и даже арбузов.

- Снеки из арбузов - наша гордость, - подчеркивают предприниматели. - Ломтики арбуза усыхают в двадцать раз, но сохраняют свой потрясающий аромат и вкус. Идеальный вариант к чаю. Вообще у нас множество идей. Например, производить вяленые помидоры с приправами, фрукты в меду, фруктовый "чай без чая". Еще планируем выпускать наборы сушеных фруктов для каш, делать полезные новогодние подарки.

Первоначально Кубрины собирались работать в сегменте B2B - бизнес для бизнеса. Однако войти в крупные торговые сети и наладить отношения с оптовиками оказалось непросто.

- Первым нашим покупателем стала сеть супермаркетов из Казахстана. Так что, можно сказать, мы сразу вышли на международный рынок, - шутят предприниматели. - А вот местные сети пока думают над нашим предложением, проводят серию дегустаций, изучают спрос. Нашей продукцией интересуются чайные лавки, магазинчики экологичной еды, вегетарианский детский сад. Практика показала, что на одном сегменте зацикливаться не стоит. Поэтому мы завели аккаунты в социальных сетях и начали работать непосредственно с потребителем.

Кубрины активно участвуют в различных конкурсах для молодых предпринимателей. Недавно выиграли конкурс Росмолодежи, где главным призом стало обучение в бизнес-инкубаторе за границей.

- Из всего перечня стран, куда можно было бы съездить на средства полученного гранта, мы выбрали Китай, - рассказывает Алексей. - Ведь у китайцев огромный интерес к нашей культуре, продуктам. Поездка оказалась эффективной. Мы договорились о сотрудничестве с компанией, торгующей фруктами и овощами, ведем переговоры с супермаркетами, работающими в зоне свободной торговли, а также готовим каталог для омского торгового дома в Маньчжурии. А еще начали осваивать сушку дикоросов - они в Китае особенно популярны.

Молодые предприниматели уверены: для того чтобы добиться успеха, необходимо постоянно учиться и не сидеть на месте.

- Возможностей для развития много, нужно только оглянуться вокруг себя и начать действовать, - убеждены супруги.

Еще в апреле они были безработными, а спустя полгода стали резидентами омского бизнес-инкубатора, выпускниками Школы социального предпринимательства и владельцами собственного производства.

- Мы мечтаем не просто наладить бизнес, но и приносить реальную пользу обществу, - говорят Наташа и Алексей. - На нашем предприятии уже трудятся женщины предпенсионного возраста. В будущем планируем взять фасовщицами на неполный день мамочек, воспитывающих детей-инвалидов. Социальные предприниматели должны видеть проблемы общества и уметь их решать.