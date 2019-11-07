Несмотря на меры, принимаемые в регионах Сибири для защиты прав обманутых дольщиков, количество долгостроев не уменьшается. Более того, число вновь выявленных в этом году в СФО проблемных домов превысило количество объектов, по которым приняты антикризисные решения.

По данным органов МВД, в нынешнем году в федеральном округе прошло полсотни массовых протестных акций, на которые в общей сложности вышли около трех тысяч человек. В лидерах пикетного антирейтинга - Новосибирская и Омская области, однако, практически в каждом регионе есть свои обманутые дольщики.

Показательная ситуация сложилась в Барнауле вокруг дома 195а на проспекте Ленина: из-за того, что дольщики, застройщик и представители судебной системы не смогли найти общий язык, работы на объекте затянулись более чем на год. Непонимание возникло, когда компания "ПР-Холдинг" объявила о том, что сроки сдачи объекта придется немного сдвинуть. Участники долевого строительства потребовали неустойку, а суд принял решение "заморозить" право регистрации новых договоров, причем сразу по двум возводимым компанией объектам, хотя в отношении второго дома о срыве сроков речи не шло.

- У нас абсолютно прозрачная отчетность о целевом использовании средств, никаких нарушений связанных с двойными продажами, или чем-то подобным, нет, - утверждает первый замдиректора компании Евгений Клейнатовский. - Несмотря на это, в течение года и трех месяцев пришлось строить объект, не имея возможности привлечь ни копейки, все оплачивали из собственных средств. Длительное разрешение ситуации привело к серьезной задержке. Только летом этого года появилось представление прокуратуры на снятие арестов и возможность завершить объект.

Изначальную вину за срыв сроков передачи квартир представитель застройщика признает, но уверяет, что если бы не арест второго объекта, то и дом на Ленина был бы достроен еще год назад. Как отмечает Сергей Клейнатовский, ситуация зашла в русло правовой коллизии. С одной стороны, дольщик приобретает квартиру и хочет ее получить, с другой - реализует свои права в рамках Гражданского кодекса и взыскивает неустойку. Пристав обязан блокировать все имущество компании, при этом парализуется продажа квартир и, соответственно, приток средств на достройку.

В Новосибирске же над одним из проблемных домов жилого комплекса "Новомарусино" и вовсе завис "дамоклов ковш" - вероятнее всего, здание высокой степени готовности придется сносить. Наряду с наиболее сложным объектом застройщик бросил еще шесть многоквартирников жилого комплекса. Сейчас компания находится в стадии банкротства, хотя, по мнению мэра Новосибирска Анатолия Локтя, она должна стать объектом пристального внимания правоохранителей: на возведение семи домов был собран 1 миллиард 86 миллионов рублей, а фактически затрачено, по оценкам городских властей, лишь около 350 миллионов.

Как пояснил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, на площадке самого спорного объекта возведен силовой каркас здания, но, по предварительным оценкам экспертов, были нарушены все нормы и технологии строительства. Теперь, для того чтобы оценить, завершить здание или сносить, нужна дополнительная экспертиза.

- Была договоренность с арбитражным управляющим, что он за счет средств компании, которая находится в стадии банкротства, подпишет договор с экспертной организацией, и в ближайшее время мы получим техническое решение. Но произошла задержка со стороны конкурсного управляющего, - сообщил глава региона. - Мы выделим деньги из бюджета, чтобы заказать экспертизу. Более того, специалисты, не дожидаясь полной оплаты, уже приступили к работе, и первые выводы есть. К сожалению, они неутешительные. Судя по всему, окончательное заключение будет о том, что дом придется сносить.

Проблема долгостроев обсуждалась на специальном совещании у полномочного представителя президента России в СФО. На нем было отмечено, что регионы Сибири одно время взяли высокие темпы достройки проблемных домов, но показатели достигались за счет того, что объекты "вставали" на заключительных этапах работ. Теперь же все чаще приходится сталкиваться с серьезными недостроями, поэтому темпы снизились.

- В этом году в Сибирском федеральном округе восстановлены права только семисот человек, и семь домов исключено из числа проблемных, - сообщил полпред Сергей Меняйло. - В Новосибирской области решены вопросы в отношении четырех многоквартирных домов, в Омской достроено два дома, в Томской - один. До конца года, в соответствии с утвержденными дорожными картами, должен быть введен еще 21 многоквартирный дом из числа проблемных. Но с января количество таких объектов увеличилось на 34, а по отдельным объектам сроки завершения строительства и восстановления прав граждан переносятся неоднократно.

В каждом регионе самостоятельно определяют юридические механизмы и бюджетные инструменты для решения проблемы обманутых дольщиков. Но, как подчеркивает заместитель генерального прокурора РФ Николай Шишкин, они далеко не всегда оказываются действенными.

- Например, в Омской области сформировано одиннадцать земельных участков для предоставления в аренду без проведения торгов инициаторам масштабных инвестиционных проектов, - отметил он. - Их готовы выделить для строительства с условием передачи части жилых помещений в собственность гражданам, пострадавшим от действий застройщиков. Однако этот способ защиты прав дольщиков не реализуется из-за отсутствия заявок со стороны организаций. В числе возможных причин - инвестиционная непривлекательность предоставляемых участков.

По мнению Николая Шишкина, региональным властям нужно активнее взаимодействовать с представителями строительной отрасли и формировать у них интерес к участию в инвестпроектах. Ведь есть и положительные примеры - в Новосибирской области реализуют четырнадцать масштабных инвестпроектов. Постепенно к решению проблемы присоединятся федеральный и региональные фонды защиты прав дольщиков. А введение проект-ного финансирования в перспективе и вовсе призвано исключить проблему из повестки дня. Но сегодня 85 процентов многоквартирных домов в СФО строят по старым договорам долевого участия. А вот привлечь банковские средства получается не везде.

- Сейчас в Кузбассе ни по одному объекту нет финансирования банков, - подчеркивает глава Кемеровской области Сергей Цивилев. - Когда мы начали разбираться в ситуации, выяснилось, что они оценивают этот бизнес как низкомаржинальный, а значит, риски для финансовых организаций очень серьезные. Причины - в высокой себестоимости строительства и низкой цене квадратного метра социального жилья в регионе. Долгие годы она составляла 34,9 тысячи рублей, а себестоимость за это время серьезно выросла. Сейчас мы подняли цену до 36,6 тысячи, но все равно она ниже, чем в большинстве субъектов СФО. И даже эта сумма не вписывается в реальную себестоимость строительства.

Зато Кузбасс может похвастать весьма необычным примером достройки жилья. По словам губернатора, долгострой в Кемерове на улице Гагарина будет завершен до конца года, в том числе за счет средств благотворительных взносов местных бизнесменов. Деньги поступили в специально созданный городской фонд содействия жилищному строительству. К сожалению, едва ли на полторы сотни проблемных домов в СФО найдутся сознательные благотворители.

Между тем

По данным органов МВД РФ, за девять месяцев этого года на территории СФО зафиксировано 32 преступления в сфере долевого строительства: двенадцать в Новосибирской области, десять - в Томской, девять - в Красноярском крае и одно - в Иркутской области. Наиболее распространенный вид уголовно наказуемых нарушений - мошенничество. Правоохранителями выявлено 22 таких факта.