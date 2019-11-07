Путин заявил о возможности открытия российско-казахстанских школ

В Казахстане могут появиться российско-казахстанские школы и даже университет. Об этом заявил президент РФ на Форуме межрегионального сотрудничества в Омске.

Россия продолжит оказывать содействие в подготовке преподавателей русского языка, прорабатывается вопрос об открытии в Казахстане российско-казахстанских школ и университета, объявил Путин.

В целом, по словам президента, контакты в гуманитарной сфере, в области образования и подготовки кадров развиваются активно: в вузах нашей страны обучаются около 74 тысяч студентов из Казахстана, в том числе свыше 30 тысяч - на средства госказны.