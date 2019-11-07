СК: Стрелявший в адвоката мужчина искал в Кузбассе работу

Новости

В Беларуси стартовали выборы в Совет Республики 09:36
В Дагестане в ДТП с маршруткой пострадали десять человек 09:35
Губернатор Кузбасса призвал жителей региона сдать оружие 09:27
Найден способ защитить сердце от опасных последствий инфаркта 09:22
В Японии обнаружили выпавшую из американского истребителя ракету 09:18
В Москве перекрыли центр на время парада 7 ноября 09:15
В Уфе начали проверку после избиения до смерти мужчины у школы 09:15
Названы самые популярные кредиты среди россиян со средними доходами 09:13
На Дальний Восток придет мощный циклон 09:08
В ХМАО семья с восемью детьми отравилась угарным газом 09:04
Для ТОФ модернизируют три малых ракетных корабля 09:02
В Приморье произошел второй в мире случай нереста древней акулы в неволе 09:01
Audi RS Q8 стала самым быстрым кроссовером планеты 09:00
Вышел трейлер фильма "Один вдох" о королеве фридайвинга 09:00
СМИ: На Пхукете утонул турист из России 08:44
Впервые за 19 лет обнаружен новый штамм ВИЧ 08:36
Видео: габаритная фура не смогла развернуться на узком шоссе 08:28
Доход Кержакова упал в пятьдесят раз 08:27
Полицейские задержали 16 человек по делу о кредитном мошенничестве 08:00
Трамп: США ждет депрессия в случае победы демократов 07:43
В Приморье получившую в ДТП сотрясение мозга сову выпустили на волю 07:40
В Японии американский истребитель F-16 выронил в полете учебную ракету 06:54
США потребовали от Сеула 4,7 миллиарда долларов за содержание войск 06:12
Сотрудники Twitter передавали Саудовской Аравии данные о пользователях 06:10
Три британские партии объединились против Brexit 05:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
07.11.2019 08:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК: Стрелявший в адвоката мужчина искал в Кузбассе работу

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
53-летний мужчина, подозреваемый в покушении на убийство сопредседателя кемеровской коллегии адвокатов Сергея Учителя, является уроженцем Находки. В Кузбасс из Приморского края он прибыл якобы в поисках работы.
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Следствие установило, что задержанный жил в Кемерове на съемной квартире. Как выяснилось, он ждал юриста на автостоянке перед зданием адвокатской конторы несколько часов.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Установлена личность одного из напавших на экс-мэра Киселевска

- На месте преступления обнаружены оружие и гильза, по которым будет проведена баллистическая экспертиза, по предварительным данным, оружие переделано под стрельбу боевыми патронами из пневматического либо травматического, - сообщила официальный представитель СУ СК по Кемеровской области Надежда Ананьева. - Расследование уголовного дела по статье "Покушение на убийство" продолжается. Проведен ряд обысков и осмотров, допрошено более десяти очевидцев и свидетелей преступления.

43-летний Сергей Учитель был ранен в грудь накануне вечером при выходе из офиса в центре Кемерова. Сопровождавшая адвоката охрана не смогла помешать преступлению. Пуля прошла на вылет, не задев жизненно важных органов. Потерпевшему сразу же вызвали скорую помощь, которая доставила его в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Стрелявший пытался скрыться, но был задержан охранником и сотрудником охранно-конвойной службы городского УМВД России.

Вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и заключении его под стражу сейчас решается. Следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего, отрабатывая все возможные версии, среди которых и заказное убийство. Расследование взяла под контроль областная прокуратура.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Дальний Восток СФО Кемеровская область Кемерово ДФО Приморский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россия готова ответить в случае выхода США из Договора по открытому небу
В ООН одобрили проект резолюции РФ по контролю над вооружениями
В Госдепе рассказали о добыче нефти в подконтрольных США районах Сирии
Экс-депутат Рады Ляшко напал на представителя Зеленского в аэропорту
Впервые за 19 лет обнаружен новый штамм ВИЧ