СК: Стрелявший в адвоката мужчина искал в Кузбассе работу

53-летний мужчина, подозреваемый в покушении на убийство сопредседателя кемеровской коллегии адвокатов Сергея Учителя, является уроженцем Находки. В Кузбасс из Приморского края он прибыл якобы в поисках работы.

Следствие установило, что задержанный жил в Кемерове на съемной квартире. Как выяснилось, он ждал юриста на автостоянке перед зданием адвокатской конторы несколько часов.

- На месте преступления обнаружены оружие и гильза, по которым будет проведена баллистическая экспертиза, по предварительным данным, оружие переделано под стрельбу боевыми патронами из пневматического либо травматического, - сообщила официальный представитель СУ СК по Кемеровской области Надежда Ананьева. - Расследование уголовного дела по статье "Покушение на убийство" продолжается. Проведен ряд обысков и осмотров, допрошено более десяти очевидцев и свидетелей преступления.

43-летний Сергей Учитель был ранен в грудь накануне вечером при выходе из офиса в центре Кемерова. Сопровождавшая адвоката охрана не смогла помешать преступлению. Пуля прошла на вылет, не задев жизненно важных органов. Потерпевшему сразу же вызвали скорую помощь, которая доставила его в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Стрелявший пытался скрыться, но был задержан охранником и сотрудником охранно-конвойной службы городского УМВД России.

Вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и заключении его под стражу сейчас решается. Следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего, отрабатывая все возможные версии, среди которых и заказное убийство. Расследование взяла под контроль областная прокуратура.