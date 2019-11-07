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07.11.2019 21:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Экстренные процедуры

В отдаленном кузбасском поселке появится новая амбулатория
Текст: Юлия Потапова (Кемеровская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 252(8010)
В отдаленном поселке Белогорске на севере Кузбасса вместо затопленной дождями аварийной поликлиники наконец-то появится модульная врачебная амбулатория. К закладке фундамента специальная бригада приступит уже в середине ноября. А после останется установить уже готовые конструкции. Под ключ, за счет областного бюджета.

В новой поликлинике общей площадью 340 квадратных метров будут кабинеты терапевта, фельдшера, стоматолога, а также лаборатория, манипуляционная, прививочная, процедурная и другие подразделения.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Когда градообразующий Кия-Шалтырский нефелиновый рудник перестал приносить налоги в бюджет области, народ поехал из поселка, и сейчас в нем около трех тысяч жителей. Но детей в молодых семьях - по двое-трое. Им, как и старикам, которых тоже немало, требуется постоянное медицинское наблюдение. А до центральной райбольницы в поселке Тисуль - больше ста километров через горные перевалы по дороге, на которой грейдер появляется лишь от случая к случаю. Однако по нормативным документам больница Белогорску не положена. Только амбулатория.

- Вы же понимаете, что высококвалифицированные хирурги, акушеры-гинекологи сюда не поедут: у них не будет объема работы, - обратился к жителям прибывший в поселок с рабочей поездкой начальник областного департамента охраны здоровья населения Михаил Малин. - Но современную амбулаторию я вам обещаю.

Про чудесную современную амбулаторию, которая "скоро появится в Белогорске", корреспонденту "РГ" рассказывали три года назад. Но тот проект так и остался на бумаге. Но теперь, как уточнил Малин, контракт подписан в конце сентября, проект полностью утвержден, подрядчика определили.

Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
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