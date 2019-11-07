В новой поликлинике общей площадью 340 квадратных метров будут кабинеты терапевта, фельдшера, стоматолога, а также лаборатория, манипуляционная, прививочная, процедурная и другие подразделения.

Когда градообразующий Кия-Шалтырский нефелиновый рудник перестал приносить налоги в бюджет области, народ поехал из поселка, и сейчас в нем около трех тысяч жителей. Но детей в молодых семьях - по двое-трое. Им, как и старикам, которых тоже немало, требуется постоянное медицинское наблюдение. А до центральной райбольницы в поселке Тисуль - больше ста километров через горные перевалы по дороге, на которой грейдер появляется лишь от случая к случаю. Однако по нормативным документам больница Белогорску не положена. Только амбулатория.

- Вы же понимаете, что высококвалифицированные хирурги, акушеры-гинекологи сюда не поедут: у них не будет объема работы, - обратился к жителям прибывший в поселок с рабочей поездкой начальник областного департамента охраны здоровья населения Михаил Малин. - Но современную амбулаторию я вам обещаю.

Про чудесную современную амбулаторию, которая "скоро появится в Белогорске", корреспонденту "РГ" рассказывали три года назад. Но тот проект так и остался на бумаге. Но теперь, как уточнил Малин, контракт подписан в конце сентября, проект полностью утвержден, подрядчика определили.