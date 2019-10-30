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30.10.2019 11:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Кузбассе во время урагана затопило поликлинику

Текст: Наталья Граф (Кемерово)

Работа единственной поликлиники в кузбасском поселке Белогорск приостановлена из-за сильных дождей. Амбулаторию затопило. Здание поликлиники обесточено, прием пациентов прекращен.

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- Сегодня рано утром в Белогорск выехал передвижной фельдшерско-акушерский пункт, в котором после обеда начнут вести прием два специалиста, - сообщает департамент охраны здоровья населения Кемеровской области. - С понедельника в поселке начнет работу еще и передвижная модульная врачебная амбулатория, укомплектованная процедурным кабинетом.

Администрация района собирается провести локальную сушку затопленных кабинетов с использованием тепловых пушек.

Напомним, на протяжении нескольких суток в сибирских регионах бушует непогода. МЧС объявило штормовое предупреждение. Порывы ветра достигают 29 метров в секунду и сопровождаются обильными осадками в виде дождя и мокрого снега. Шторм стал причиной аварий в электросетевом комплексе Кузбасса, Хакасии, Алтайского и Красноярского края. В Горном Алтае и Омской области введен режим повышенной готовности. Ветер срывает вывески, крушит остановочные павильоны и валит деревья. В Томской области из-за шторма пришлось закрыть паромную переправу.

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