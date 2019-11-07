Число отравившихся детей поезда Минводы - Москва выросло до 31

Увеличилось количество детей, которых госпитализировали с признаками отравления после возвращения из санатория в Кисловодске. Все они приехали в Москву на поезде из ставропольских Минеральных Вод. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник.

Как сообщалось ранее, в поезде организованной группой ехали 44 ребенка в возрасте от 9 до 14 лет. Все они проходили санаторно-курортное лечение и возвращались домой. Вечером, 6 ноября восемь детей почувствовали себя плохо и сообщили об этом сопровождающему. На железнодорожной станции "Россошь" им оказали медицинскую помощь.

Когда состав продолжил движение, к сопровождающим обратился еще 21 ребенок. А уже в Москве 29 несовершеннолетних были госпитализированы. Сейчас же в больницу попал уже 31 ребенок. Двое из них почувствовали себя плохо в автобусе в Москве.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части первой статьи 238 УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровью потребителей". Правоохранители выясняют причины и обстоятельства случившегося.