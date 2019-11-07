Число отравившихся работников "Ленты" в Петербурге превысило 100 человек

Число отравившихся работников центрального офиса сети супермаркетов "Лента" в Петербурге, превысило 100 человек. Ранее было известно о 54 пострадавших.

Как сообщают в пресс-службе ритейлера, госпитализировано свыше 30 человек.

Что именно послужило причиной отравления, сейчас выясняется. В региональном управлении Роспотребнадзора проверили столовую компании и нашли там многочисленные нарушения. Сейчас столовая закрыта.

Изначально высказывалось предположение, что сотрудники отравились курицей. Но проверка, которую провели санитарные врачи, представители ритейлера и поставщика курятины, показала, что конкретно это блюдо источником заражения не являлось.

Сейчас проверяются другие блюда, которые были в меню столовой в начале ноября.