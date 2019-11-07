В Архангельске вышла книга фольклора, собранного Федором Абрамовым

В Архангельске издали неизвестные записи фольклора Пинежья, сделанные писателем Федором Абрамовым в студенческие годы.

Большую часть этого словесного богатства Абрамов получил от своей матери Степаниды Павловны, поэтому книга так и называется: "Материнское наследство". Студент Ленинградского госуниверситета отправился в свою первую фольклорную экспедицию на малую родину - в Пинежский район Архангельской области - в 1939 году. Уже тогда он собрал целую коллекцию знаменитого местного фольклора - более 300 песен, частушек, заговоров и причитаний. Вчерашний первокурсник разыскал не только знаменитых исполнителей пинежского фольклора, но и малоизвестных. Некоторые из них потом стали прототипами его книг. Например, суровая Татьяна Андреевна Федорова из деревни Летопола подарила свой образ героине рассказа "Из колена Аввакумова", а ее веселая землячка Акулина Савична Каракина стала "Самой счастливой" из одноименного произведения.

Став писателем, Федор Александрович продолжал приезжать на Пинежье, в родную деревню Верколу. По свидетельствам земляков, он никогда не расставался с блокнотом, куда продолжал записывать образцы устного народного творчества, которые затем увековечивал в своих книгах.

Сегодня абрамовское собрание фольклора хранится в Петербурге, в Пушкинском доме. Сотрудник института русской литературы РАН - фольклорист Елена Якубовская - подготовила часть записей к печати. Сама она еще в студенческие годы открыла для себя мир пинежской песни и с тех пор с ним не расставалась.

Познакомившись с записями Федора Абрамова, Елена Якубовская, по ее признанию, была удивлена количеством и качеством материала, собранного недавним первокурсником. Эти записи помогают понять, насколько творчество писателя пронизано народным Словом.

В первое издание абрамовского фольклора вошли исторические, лирические, рекрутские и солдатские, игровые и свадебные песни, а также причитания, припевки и заговоры, записанные со слов Степаниды Павловны Абрамовой. Пинежская крестьянка с трудом могла расписаться, но тонко чувствовала словесную культуру и хранила в памяти множество произведений.

"Свою маму начинающий собиратель записывал три дня, получив от нее в итоге 64 текста - треть всего собранного! Среди них были и свадебные причеты в сотню и более поэтических строк, и песни, и рассказы о памятных с девичьих лет "игрищах и мечищах", и даже заговоры, которыми можно отогнать от малышей-внуков болезни, а от скотинушки-кормилицы - козни доможирушка (домового)", - рассказывает Елена Якубовская.

В памятную книгу к 100-летию писателя вошла лишь малая часть его фольклорного наследия. Полное издание этой коллекции еще ждет своего опубликования, отмечает составитель сборника.

Столетний юбилей писателя будет отмечаться в феврале 2020 года. При поддержке "Российской газеты" и портала ГодЛитературы.РФ создается видеокнига по роману Федора Абрамова "Братья и сестры". Любой желающий может прочесть на камеру один из предложенных отрывков книги и выложить свою запись на видеохостинге YouTube с хэштегом #читаемабрамова.

Для записи подойдет обычный смартфон или другое устройство с камерой. Но есть возможность поучаствовать в профессиональной съемке на площадке Архангельского театра драмы имени Ломоносова. Ближайшие сеансы записи состоятся 10, 16, 24 и 30 ноября с 12.00 до 16.00.

Лучшие ролики войдут в видеокнигу, премьера которой состоится в Москве в редакции "РГ" в дни празднования 100-летия Федора Абрамова. Условия участия в проекте и фрагменты для чтения на выбор опубликованы на портале ГодЛитературы.РФ.