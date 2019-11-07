В Архангельске вышла книга фольклора, собранного Федором Абрамовым

Новости

В Дагестане возбудили дело против экс-мэра Каспийска Омарова 14:57
Белорусские сенаторы назвали главное качество парламентариев 14:56
Фильмы о Нуриеве и Солженицыне покажут на фестивале "Русское зарубежье" 14:54
В Самаре на Параде Памяти взмыл в небо затонувший во время войны Ил-2 14:51
Ласицкене номинирована на приз лучшей легкоатлетки октября 14:43
Как быстро надо действовать в случае инсульта 14:40
Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил отметку в 3000 пунктов 14:38
В Германии открыли новый вид предка человека 14:33
В Греции раскопали останки невероятных существ из древних мифов 14:28
Экспертиза ДНК подтвердила личность похороненного в Смоленске генерала 14:23
В Хакасии начальника пожарной части заподозрили в поджогах 14:19
Егор Крид поддержит сибирскую школьницу, которую обидели на чаепитии 14:13
В СФ поддержали наказание за использование краденых персональных данных 14:09
Названа причина смерти актрисы Джессики Джеймс 14:06
Археологи нашли строителей Стоунхенджа 14:06
Экс-глава Истры задержан по подозрению в должностных преступлениях 14:02
В Ингушетии создали уникальный аппарат для жарки шашлыка на балконе 14:02
Китай хочет создать в космосе экономическую зону с доходом $10 трлн в год 14:01
Возрожденный Jeep Wagoneer будет электромобилем 14:00
В Мексике найдена древнейшая ловушка на мамонтов 13:58
Атомные подлодки устроили дуэль на учениях в Баренцевом море 13:52
Дожди подтопили дома в четырех населенных пунктах Вологодской области 13:51
В Перми охранник напал на журналистку во время съемок 13:44
Кабмин выделит 14,8 миллиарда рублей на строительство дорог в регионах 13:38
В Японии ищут злоумышленников, раскладывающих кнопки на велодорожках 13:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
07.11.2019 13:37
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Архангельске вышла книга фольклора, собранного Федором Абрамовым

Текст: Марина Ледяева (Архангельск)
В Архангельске издали неизвестные записи фольклора Пинежья, сделанные писателем Федором Абрамовым в студенческие годы.
Фото: Марина Ледяева/РГ Фото: Марина Ледяева/РГ
Фото: Марина Ледяева/РГ

Большую часть этого словесного богатства Абрамов получил от своей матери Степаниды Павловны, поэтому книга так и называется: "Материнское наследство". Студент Ленинградского госуниверситета отправился в свою первую фольклорную экспедицию на малую родину - в Пинежский район Архангельской области - в 1939 году. Уже тогда он собрал целую коллекцию знаменитого местного фольклора - более 300 песен, частушек, заговоров и причитаний. Вчерашний первокурсник разыскал не только знаменитых исполнителей пинежского фольклора, но и малоизвестных. Некоторые из них потом стали прототипами его книг. Например, суровая Татьяна Андреевна Федорова из деревни Летопола подарила свой образ героине рассказа "Из колена Аввакумова", а ее веселая землячка Акулина Савична Каракина стала "Самой счастливой" из одноименного произведения.

Фото: Татьяна Сухановская/РГ
В Архангельске началась запись видеокниги "Читаем Абрамова"

Став писателем, Федор Александрович продолжал приезжать на Пинежье, в родную деревню Верколу. По свидетельствам земляков, он никогда не расставался с блокнотом, куда продолжал записывать образцы устного народного творчества, которые затем увековечивал в своих книгах.

Сегодня абрамовское собрание фольклора хранится в Петербурге, в Пушкинском доме. Сотрудник института русской литературы РАН - фольклорист Елена Якубовская - подготовила часть записей к печати. Сама она еще в студенческие годы открыла для себя мир пинежской песни и с тех пор с ним не расставалась.

Познакомившись с записями Федора Абрамова, Елена Якубовская, по ее признанию, была удивлена количеством и качеством материала, собранного недавним первокурсником. Эти записи помогают понять, насколько творчество писателя пронизано народным Словом.

В первое издание абрамовского фольклора вошли исторические, лирические, рекрутские и солдатские, игровые и свадебные песни, а также причитания, припевки и заговоры, записанные со слов Степаниды Павловны Абрамовой. Пинежская крестьянка с трудом могла расписаться, но тонко чувствовала словесную культуру и хранила в памяти множество произведений.

"Свою маму начинающий собиратель записывал три дня, получив от нее в итоге 64 текста - треть всего собранного! Среди них были и свадебные причеты в сотню и более поэтических строк, и песни, и рассказы о памятных с девичьих лет "игрищах и мечищах", и даже заговоры, которыми можно отогнать от малышей-внуков болезни, а от скотинушки-кормилицы - козни доможирушка (домового)", - рассказывает Елена Якубовская.

Фото: Валентина Пичурина/РГ
В курганской библиотеке оцифруют редкие книги и старые газеты

В памятную книгу к 100-летию писателя вошла лишь малая часть его фольклорного наследия. Полное издание этой коллекции еще ждет своего опубликования, отмечает составитель сборника.

Столетний юбилей писателя будет отмечаться в феврале 2020 года. При поддержке "Российской газеты" и портала ГодЛитературы.РФ создается видеокнига по роману Федора Абрамова "Братья и сестры". Любой желающий может прочесть на камеру один из предложенных отрывков книги и выложить свою запись на видеохостинге YouTube с хэштегом #читаемабрамова.

Для записи подойдет обычный смартфон или другое устройство с камерой. Но есть возможность поучаствовать в профессиональной съемке на площадке Архангельского театра драмы имени Ломоносова. Ближайшие сеансы записи состоятся 10, 16, 24 и 30 ноября с 12.00 до 16.00.

Лучшие ролики войдут в видеокнигу, премьера которой состоится в Москве в редакции "РГ" в дни празднования 100-летия Федора Абрамова. Условия участия в проекте и фрагменты для чтения на выбор опубликованы на портале ГодЛитературы.РФ.

Культура Литература Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В СФ поддержали наказание за использование краденых персональных данных
Рябков рассказал о реакции США на приглашение Трампа в Москву 9 мая
С 2020 года в России введут оплату покупок по QR-коду
Бортников: Боевики готовят смертников через закрытые мессенджеры
Счетная палата предупредила о сокращении населения России