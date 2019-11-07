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07.11.2019 17:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Закончено расследование масштабных хищений при строительстве "Крестов"

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Следственный комитет России заявил о завершении расследования уголовного дела в отношении экс-заместителя руководителя Управления ФСИН по Петербургу и Ленинградской области при строительстве изолятора "Кресты" в Колпино.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в следствии пришли к выводу, что с весны 2010 года в течение пяти лет бывший чиновник несколько раз получал незаконные денежные вознаграждения от руководителей коммерческих структур.

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Общая сумма финансовых подарков превысила 710 миллионов рублей. Деньги, как считают в следствии, выдавались за общее покровительство.

В СКР в качестве примера приводят ситуации, когда бывший замначальника регионального управления ФСИН велел своим сотрудникам выдавать ежемесячно максимальные авансы фирмам, а также в кратчайшие сроки подписывать акты выполненных работ.

При исполнении госконтракта по строительству следственного изолятора в Колпино предпочтение также отдавалось двум дружественным фирмам.

Сейчас материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

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