"Краснодар" обыграл "Трабзонспор" в Лиге Европы - 3:1

В четверг в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы "Краснодар" на своем поле переиграл турецкий клуб "Трабзонспор" - 3:1 (2:0). Лучшим в составе хозяев оказался португальский полузащитник Мануэл Фернандеш. "Быки" набрали 6 очков, и чтобы выйти в плей-офф турнира им необходимо побеждать в двух оставшихся поединках - дома со швейцарским "Базелем" и в гостях с испанским "Хетафе".

Гостевая виктория двухнедельной давности в Турции со счетом 2:0 позволила краснодарцам сохранить шансы на выход из группы. Но они мгновенно могли испариться, если бы "горожане" не смогли одолеть "Трабзонспор" еще раз.

К счастью, гости столкнулись с кадровыми потерями, которые, пожалуй, даже превосходят краснодарские. В итоге главный тренер Унал Караман выпустил практически резервный состав - половина игроков вообще дебютировала в еврокубке. А вот его коллега Мурад Мусаев ротацию, несмотря на предстоящий в воскресенье важнейший поединок на выезде со столичным "Локомотивом" в РПЛ, применил лишь на позиции голкипера (Крицюк заменил Сафонова). Да еще затемпературил Берг, поэтому Ари выполнял роль место центрфорварда, а Фернандеш занял место в центре полузащиты.

Однако первую половину тайма, на удивление, дублеры гостей провели в атаке, прессинговали, подали три угловых, их 17-летний мощный форвард Акпынар переигрывал в воздухе центральных защитников хозяев (после двух фолов подряд Спайич заработал "горчичник").

Неизвестно, к чему все это могло привести, если бы окончательно освоившийся в столице Кубани Фернандеш не устроил яркое соло. Сначала 33-летний португалец на входе в штрафную пробил в сторону ворот после паса Олссона, но мяч правый защитник соперника Асан неудачно переправил в сетку собственных ворот- 1:0, 26-я минута.

А вскоре Мануэл уже без помощи гостей вообще сотворил шедевр. В правом углу штрафной Ари с Сулеймановым разыграли стеночку, полузащитник молодежной сборной России отправил мяч центр штрафной, где метров с девяти Фернандеш пяткой красиво переправил его в правый от голкипера нижний угол - 2:0, 35-я минута.

Хотя эти два удара молодые футболисты соперника внешне пережили вполне достойно (в одном из эпизодов выстрел Авдежая из пределов штрафной Крицюк отразил на угловой с немалым трудом), но уверенность в своих силах они явно потеряли.

Это позволило "быкам" уже с куда меньшими трудностями проводить атакующие комбинации и создать несколько опасных моментов у ворот "Трабзонспора". Спайич едва не забил третий мяч ударом головой с близкого расстояния, а Игнатьев не реализовал выход один на один с голкипером. Но уже в добавленное время Иван головой переправил мяч в сетку - 3:0, 90+3. Правда, тут же Нвакаеме точно пробил издали - 3:1, 90+4.

В общем, "Краснодар" довольно уверенно в присутствии 21 тысячи зрителей довел поединок до победы, набрал 6 очков, занимает третье место в турнире и продолжает претендовать на выход в 1/16 финала Лиги Европы.

В параллельном же матче группы "С" в Базеле шло упорнейшее сражение. Швейцарцы открыли счет, который "Хетафе" сравнял в конце первой половины. Но на 60-й минуте лидер "Базеля" Фрай вывел хозяев вперед - 2:1.

Таким образом, перед двумя решающими турами "Базель" уверенно лидирует, имея на своем счету 10 очков. Следом идет "Хетафе" (испанцы опережают российский клуб по личным встречам) - 6 баллов. Напомним, путевку в плей-офф получают лишь две команды.