"Краснодар" победил "Трабзонспор" в третьем туре Лиге Европы

В четверг "Краснодар" в третьем туре группового этапа Лиги Европы в Турции выиграл у клуба "Трабзонспор" - 2:0 (0:0). Мячи забил Маркус Берг и Тони Вильена. Это первая победа "быков", которые до этого уступили в двух встречах. И теперь у кубанцев появились шансы побороться за путевку в плей-офф турнира.

Еврокубковые гастроли южан в новом сезоне пока получаются оглушительно провальными. Лишь за одно выступление (в Португалии против "Порту") краснодарцы заслужили аплодисменты зрителей. Зато в пассиве - вылет из Лиги чемпионов, четыре поражения подряд в международных матчах (от "Олимпиакоса", "Базеля" и "Хетафе") и последнее в группе Лиги Европы место с "баранкой" набранных очков. В такой ситуации, пожалуй, только победа над турками позволяла "быкам" мечтать о попадании в 1/32 финала этого турнира.

Правда, в похожем положении оказался и клуб из черноморского города Трабзон. У турецкого коллектива в активе было всего одно очко - то есть аусайдеры группы "С" в сражении между собой как раз и определяли, кто может уже спокойно переключаться на выступления в своем национальном чемпионате.

Гости внешне уверенно начали встречу, хорошо прессинговали, провели несколько быстрых атак с участием Берга, Ольссона и Сулейманова (на 10-й минуте юный полузащитник коронным ударом с левой издали угодил в перекладину).

Но затем многоопытный 34-летний аргентинский полузащитник хозяев Соса стал полностью хозяйничать в центре поля, организовав несколько острейших комбинаций. И только реакция юного голкипера кубанцев Сафонова трижды выручала "быков". Матвей среагировал на рикошет, последовавший от Новака буквально с трех метров, а еще уверенно отразил мощные выстрелы Сосы и Чорекчи. Во всех этих эпизодах защитники краснодарцев грубо ошибались позиционно.

Лишь только после этого краснодарцы немного отодвинули действия от своей штрафной, хотя впереди у них совершенно не ладилось.

Но когда в дебюте второй половины "быки", взяв мяч под свой контроль, наконец-то вспомнили о своих фирменных комбинациях с помощью короткого паса, все на поле вдруг изменилось. И уже на 49-й минуте турки зевнули устроенную гостями карусель на правом фланге. Ольссон вывел за спины защитников идеальной передачей Петрова, защитник пробросил мяч мимо голкипера Чакыра прямо на Берга. Удар форварда с трех метров отразил рукой Перейра, но швед добил мяч в пустые ворота - 1:0.

Это первый гол футболиста сборной Швеции за "Краснодар" в еврокубках.

"Трабзонспор" ожидаемо всей командой ринулся отыгрываться, и у ворот "Краснодара" стали возникать опасные моменты.

При этом на 68-й минуте "Краснодар" мог многое решить в ключевом для себя поединке. Увы, Вильена поспешил и промахнулся с идеальной позиции, находясь метрах в семи от ворот хозяев. А Сулейманов с угла вратарской вместо удара по воротам решил отдать передачу Ари, которую успел перехватить защитник.

После чего "Трабзонспор" завладел инициативой, и оставалось надеяться, что нашей команде все-таки удастся выстоять и оставить себе (уже не только теоретические) шансы продолжить сражение за выход в 1/32 финала Лиги Европы. И это удалось сделать! Причем уже в добавленное время Вильена забил еще один мяч - 2:0.