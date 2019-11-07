Готовность крымской трассы "Таврида" составила 81 процент

Крымская федеральная трасса "Таврида" готова на 81 процент. Строители обещают сдать ее в эксплуатацию в четырехполосном варианте в сентябре 2020 года. Об этом заявил заместитель генерального директора по производству компании-подрядчика "ВАД" Николай Евтюхов.

- Сейчас проходит укладка третьего слоя покрытия, - уточнил Евтюхов. - Общий объем работ выполнен на 81 процент. На искусственных сооружениях - порядка 95 процентов. В этом году полностью все работы на них закончим.

- Это один из немногих объектов республики, где к подрядчику нет никаких претензий нет, - заверил во время инспекционной поездки глава Крыма Сергей Аксенов. - На трассе на территории республики третий слой положен. Я уже согласовал с руководством страны, что компания "ВАД" будет единственным исполнителем контрактов на дорогах и муниципальных, и районных. И я думаю, что дороги такого качества с 2020 года начнут появляться во всех муниципальных образованиях.

При этом глава РК Сергей Аксенов призвал ускорить выкуп у граждан земельных участков, расположенных на месте строительства трассы "Таврида". К концу года будет подписано около 2000 таких соглашений о выкупе, пока же - лишь около 600. Власти признали, что этот процесс затормозился из-за бюрократических проволочек.

Напомним, четырехполосную "Тавриду" должны полностью завершить к концу 2020 года. Ее протяженность от Керчи до Севастополя составит 250,7 километра, в том числе 13,2 километра пройдут по территории Севастополя. "Рецепт" асфальтобетонной смеси для "Тавриды" составлен по системе Superpave с учетом уникальных климатических условий Крыма, в том числе высокой транспортной нагрузки в районах с жарким климатом.