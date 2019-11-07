Суд назначил дату слушаний о подготовке взрыва на концерте Киркорова

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд определился с датой рассмотрения уголовного дела о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в июле 2017 года.

"Предварительное слушание по уголовному делу назначено на 13 ноября в 14:30. Заседание пройдет в закрытом режиме", - сообщили "РГ" в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Напомним, что обвиняемыми в подготовке теракта являются четверо жителей Дагестана. По версии СКР, фигуранты дела изготовили взрывное устройство, но реализовать свой план им не удалось. Территория Летней филармонии в Махачкале тщательно охранялась, и они не смогли пройти со взрывчаткой сквозь оцепление полиции.

В ходе расследования один из обвиняемых изменил показания и заявил, что планировался не теракт, а убийство Филиппа Киркорова. Тогда адвокат арестованного заявил ходатайство о включении звезд российской эстрады в список свидетелей, но ему было отказано.