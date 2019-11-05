Дело о подготовке взрыва на концерте Киркорова передано в суд Ростова

В Южный окружной военный суд Ростова после утверждения обвинительного заключения повторно направлено уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в июле 2017 года. Об этом "РГ" сообщили в Следственном комитете по Дагестану. Дата рассмотрения пока неизвестна.

В рамках уголовного дела проходят четыре жителя Дагестана. Подозреваемые в подготовке теракта на концерте Киркорова в Махачкале были задержаны в октябре 2017 года после обнаружения взрывного устройства. Дело было возбуждено по статьям УК РФ о террористическом акте, незаконном изготовлении и обороте оружия.

По версии следствия, фигуранты дела собрали взрывное устройство, начиненное металлическими шариками, гайками и шайбами. Но реализовать свой план злоумышленникам не удалось, так как территория Летней филармонии тщательно охранялась сотрудниками полиции и они не смогли пройти со взрывчаткой сквозь оцепление.

В ходе расследования один из обвиняемых изменил свои показания и заявил, что планировался не теракт, а убийство Киркорова. Причем, по словам обвиняемого, покушение на жизнь певца заказал Максим Галкин, якобы приревновавший короля российской эстрады к Алле Пугачевой. Тогда Максим Галкин прокомментировал обвинения в том, что он якобы заказал убийство Филиппа Киркорова в Махачкале. Телеведущий назвал тиражируемую СМИ информацию "фантазиями" и попросил не беспокоить Филиппа Киркорова.

Филипп Киркоров в свою очередь распространил видеообращение Галкина и отметил, что у ему пришлось опровергать очередную ложь, касающуюся его самого, а также его близких друзей. Артист подчеркнул, что у Максима и Аллы хватает чувства юмора, чтобы не принимать это близко к сердцу.