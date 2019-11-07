В Крыму приостановили работу скандальной нефтебазы

На расширенном совещании по урегулированию экологической ситуации в поселке Ленино было принято решение о приостановке работы Семиколодезянской нефтебазы, на которую массово жаловались местные жители. Об этом "РГ" сообщил заместитель председателя Совета министров Республики Крым Павел Королев.

- В течение недели работа нефтебазы будет приостановлена на 45 дней по обоюдному соглашению сторон. Руководство предприятия согласилось на это, не дожидаясь административных и судебных решений. До конца следующей недели будет подготовлен комплексный план мероприятий для приведения в соответствие этого предприятия с технологическими нормами, модернизировать его. Эти меры приведут к резкому снижению нагрузки на окружающую среду, - рассказал Королев.

Межведомственная комиссия и общественность проконтролируют эти работы. А через 45 дней после запуска нефтебазы Павел Королев пообещал системный мониторинг ее деятельности.

Несколько лет жители крымского поселка Ленино страдают от запаха, который идет от нефтебазы, находящейся в границах населенного пункта. Люди жалуются на сильные головные боли и тошноту. Внимание чиновников они смогли привлечь только в этом году. Нефтебаза заработала в 2016 году после 10-летнего простоя. Его выкупили инвесторы с материка. Объем перевалки нефтепродуктов растет, нефтебаза обеспечивает горюче-смазочными материалами технику, работающую на строительстве трассы "Таврида". Для разрешения экологической ситуации в Ленино создали межведомственную комиссию при Совете министров РК.