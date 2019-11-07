В Крыму пункт пропуска на границе с Украиной приостановил работу

Многосторонний автомобильный пункт пропуска Армянск на границе Крыма с Украиной временно приостановил работу 7 ноября в 9 часов 20 минут по независящим от Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым причинам. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

- Пропуск граждан и автомобилей через госграницу России на МАПП "Армянск" не осуществляется, - рассказали в пресс-службе пограничного управления. - Это произошло после того, как с 23 сентября 2019 года Украина в одностороннем порядке прекратила пропуск транспортных средств через КПВВ Каланчак.

Пограничники советуют туристам и пассажирам учитывать сложившуюся ситуацию и следовать через двухсторонний автомобильный пункт пропуска Перекоп и многосторонний в Джанкое.

- При этом важно знать, что пункт пропуска Перекоп предназначен для пересечения границы только гражданами России и Украины, - отметили в пресс-службе. - Граждане третьих стран сейчас могут проследовать только через пункт пропуска Джанкой.

За предыдущие сутки через госграницу в пункте пропуска Армянск прошли порядка 2400 граждан. Всего же с начала 2019 года тремя автомобильными пунктами пропуска через госграницу на севере полуострова воспользовались почти 2,42 миллиона человек, что аналогично показателям 2018 года.

Сейчас скопления автомобилей в пунктах пропуска Перекоп и Джанкой нет. В случае их появления туда направят резервы для увеличения пропускной способности и сокращения времени ожидания.

Ранее пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления погранслужбы Украины сообщила о приостановке работы пункта Каланчак с 7 по 15 ноября. Это объясняется реконструкцией КПП и сопутствующими ей "работами повышенной опасности". Некоторые украинские СМИ сообщают о готовящемся визите президента Украины Владимира Зеленского на КПП Каланчак, ради которого и затеяна реконструкция. При этом контрольные пункты Чаплинка и Чонгар будут работать в обычном режиме.

Напомним, ранее глава РК Сергей Аксенов сообщил о миллионе граждан Украины, которые посетили полуостров с начала 2019 года.