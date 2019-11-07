Выросло число пострадавших при пожаре на нефтебазе в Новороссийске

В результате крупного пожара на нефтебазе "Грушовая" под Новороссийском, по последним данным, до шести человек выросло число пострадавших. Все они с ожогами различной степени тяжести госпитализированы в больницу города, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

"На месте ЧП работают 5 бригад скорой медпомощи. В условиях стационара больницы города Новороссийска оказывается помощь шести пострадавшим. При показаниях пострадавшие будут переведены санавиацией в учреждения столицы Краснодара", - уточнили в ведомстве.

По информации ГУ МЧС по Краснодарскому краю, сообщение о ЧП поступило сегодня в спасательный гарнизон в 09.04 утра. К месту вызова незамедлительно выехали 33 пожарных и 9 единиц техники. В 09.20 по прибытии на место первых подразделений было установлено, что произошло возгорание резервуара подземного хранения нефтепродуктов на площади примерно 200 квадратных метров.

В 10.40 огонь удалось полностью потушить. Сейчас на месте специальная комиссия устанавливает причины пожара.

Тем временем

Прокуратура Новороссийска начала проверку в связи с пожаром на нефтебазе. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ведомства.