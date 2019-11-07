В Югре назвали возможную причину отравления семьи из 10 человек

Предварительную причину отравления десяти человек в Ханты-Мансийске озвучил Следственный комитет Югры.

"Накануне семья отапливала дом с помощью бензогенератора, который установлен в непроветриваемом подвале. Отравление могло произойти из-за скопления газа в подвале и попадания его в жилые комнаты", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, сегодня в 8.15 в экстренные службы поступил сигнал о массовом отравлении жильцом частного дома. Пострадали 10 человек, из которых восемь - дети разного возраста. По данным регионального департамента здравоохранения четверо сейчас находятся в состоянии средней степени тяжести, шестеро - легкой степени.

Следователи устанавливают обстоятельства и причины происшествия. По результатам начавшейся проверки будет принято процессуальное решение.