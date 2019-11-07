На Урале уволен главврач больницы, где больную умыли половой тряпкой

В Миассе после проверки минздрава уволен главный врач городской больницы № 2, где санитарка умыла пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее в тазике на полу. Об этом в четверг сообщили в правительстве Челябинской области.

- Министерством здравоохранения Челябинской области составлен акт проверки ГБУЗ "Городская больница № 2" города Миасса, - пояснили в пресс-службе правительства региона. - В ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований оказания медицинской помощи и соблюдения персоналом медицинской этики и деонтологии. Медицинской организации выдано предписание по устранению выявленных замечаний. С главным врачом Денисом Маханьковым трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя с 7 ноября 2019 года.

Исполняющему обязанности главного врача учреждения поставлена задача провести работу по устранению указанных нарушений, а также определить ответственность работников учреждения, эти нарушения допустивших.

Как уже сообщала "РГ", поводом для экстренной проверки стало взорвавшее интернет видео, снятое одной из пациенток травматологического отделения. На нем санитарка умывает ее соседку по палате грязной тряпкой, предварительно смочив ее в тазике на полу. "Вот в такой обстановке мы и лечимся", - говорит автор видео за кадром.

На первый взгляд, на видео ничего странного не происходит. В больнице для лежачих пациентов предусмотрены водные процедуры - уход за больным входит в круг обязанностей младшего медицинского персонала. Однако потом становится понятно, что санитарка выполняет их с явным раздражением: она покрикивает на пациентку и в сердцах рассказывает, как она ее достала. А больная крутит головой из стороны в сторону, пытаясь избежать умывания тряпкой и, по всей видимости, воспринимает его, как наказание.

В самой больнице ничего предосудительного в действиях санитарки не усмотрели. Более того, главврач заявил о намерении привлечь автора видео к ответственности за нарушение врачебной тайны.

- Грубые нарушения этики очевидны. И для их пресечения необходимы самые жесткие меры. Прежде всего, в отношении главного врача, который даже не понимает всей меры ответственности, продолжая винить пациентку и направляя запросы в прокуратуру с требованием поиска и наказания автора видео. Увольнение - лучшая прививка от равнодушия и безответственности, отметила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.