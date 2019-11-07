Родстер "Крым" отправился в тестовый пробег по России

Молодежный родстер "Крым" на агрегатах Lada Kalina, построенный группой студентов и аспирантов МГТУ имени Баумана, отправился в испытательный пробег по маршруту Ярославль-Нижний Новгород-Владимир.

Родстер "Крым" - продукт команды Bauman Racing Team, созданной в рамках участия в межвузовском конструкторском и автоспортивном соревновании "Формула Студент". Нынешний "Крым" - уже второй прототип проекта.

Автомобиль имеет центральномоторную компоновку, кузов - коробчатая стальная рама с подрамниками, наружные панели - из пластика. Пластиковый колпак крыши снимается вручную.

Длина, ширина, высота составляют 3905, 1679 и 1217 мм соответственно, колесная база - 2470 мм. Двигатель и коробка передач взяты от Lada Kalina.

Инженерно-конструкторские работы над родстером продолжаются. Впереди - постройка третьего прототипа, еще более удовлетворяющего требованиям безопасности и оптимизированной к серийному производству.