Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Российский авторынок в октябре резко упал 16:00
Возрожденный Jeep Wagoneer будет электромобилем 14:00
Бренд Volvo и Geely показал первые тизеры купе-кроссовера 13:00
АвтоВАЗ готовит конвейер под выпуск совершенно новых моделей 12:18
07.11.2019 15:08
Рубрика: Российский автопром

Родстер "Крым" отправился в тестовый пробег по России

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: www.vk.com/crimea_roadster Фото: www.vk.com/crimea_roadster
Фото: www.vk.com/crimea_roadster

Молодежный родстер "Крым" на агрегатах Lada Kalina, построенный группой студентов и аспирантов МГТУ имени Баумана, отправился в испытательный пробег по маршруту Ярославль-Нижний Новгород-Владимир.

Родстер "Крым" - продукт команды Bauman Racing Team, созданной в рамках участия в межвузовском конструкторском и автоспортивном соревновании "Формула Студент". Нынешний "Крым" - уже второй прототип проекта.

Фото: Михаил Азнавуров
АвтоВАЗ готовит конвейер под выпуск совершенно новых моделей

Автомобиль имеет центральномоторную компоновку, кузов - коробчатая стальная рама с подрамниками, наружные панели - из пластика. Пластиковый колпак крыши снимается вручную.

Длина, ширина, высота составляют 3905, 1679 и 1217 мм соответственно, колесная база - 2470 мм. Двигатель и коробка передач взяты от Lada Kalina.

Инженерно-конструкторские работы над родстером продолжаются. Впереди - постройка третьего прототипа, еще более удовлетворяющего требованиям безопасности и оптимизированной к серийному производству.

"Русский Прадо" от УАЗа: новые подробности
УАЗ "Астеро". Двигатель V8 и комфортный салон