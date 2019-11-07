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07.11.2019 06:56
Рубрика: Экономика

Роспотребнадзор забраковал шесть тонн некачественного хлеба

Текст: Марина Трубилина
Около шести тонн некачественного хлеба было изъято из оборота и уничтожено Роспотребнадзором за девять месяцев нынешнего года.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Чаще всего хлебобулочные изделия не соответствовали требованиям по физико-химическим показателям (влажность, состояние мякиша, консистенция, кислотность и др.). По этим признакам было забраковано 2,42 процента продукции, что значительно больше, чем за девять месяцев 2018 года (1,86 процента). Из-за наличия плесени, патогенных микроорганизмов и по другим микробиологическим показателям были признаны некачественными 1,77 процента проверенных изделий (годом ранее - 1,86 процента). Около 0,11 процента хлеба содержало загрязнители химической природы - токсичные элементы, пестициды, микотоксины (продукты жизнедеятельности микроскопических плесневых грибов) и др. Такая же доля изделий была забракована по этим показателям и за девять месяцев 2018 года. В целом за три квартала 2019 года Роспотребнадзор исследовал более 60 тысяч проб хлебобулочных изделий.

Фото: REUTERS
Пекарей обязали использовать высококачественную хлебопекарную муку

Специалисты ведомства советуют покупать выпечку только в стационарных магазинах, где созданы условия для хранения такой продукции. Форма хлеба должна быть правильной - без вмятин, трещин, боковых наплывов. После нажатия на изделие булка должна приобрести первоначальный вид. Неестественно липкий и тянущийся мякиш - признак того, что хлеб заражен грибком или картофельной палочкой. Рекомендуется выбирать хлеб местных фабрик, поскольку импортный товар слишком долго транспортируется, и для увеличения срока годности в него добавляют консерванты.

Хлеб из пшеничной муки сохраняет свои полезные свойства до 24 часов с момента выпекания, ржаной и ржано-пшеничный - до 36 часов, хлебобулочные изделия весом менее 200 граммов - до 16 часов. Хранить хлеб лучше не в полиэтиленовых пакетах, а в хлебницах, тканевых мешках или пищевой пленке.

Экономика Товары и цены Правительство Роспотребнадзор
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