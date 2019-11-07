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07.11.2019 03:25
Рубрика: Власть

Россия готова ответить в случае выхода США из Договора по открытому небу

Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. Фото: Александр Натрускин/РИА Новости Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. Фото: Александр Натрускин/РИА Новости
Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

У России готовы ответные шаги на возможный выход США из Договора по открытому небу. Об этом сообщил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

Фото: Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС
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Решения Вашингтона о выходе из любых обязательных для них договоренностей - это удар по международной безопасности. "К сожалению, наши американские коллеги занимаются этим целенаправленно с конца 90-х годов прошлого века", - цитирует Ермакова РИА Новости. Поэтому заявление о выходе США из Договора по открытому небу не стало для России большим сюрпризом.

Отвечая на вопрос о том, будет ли Москва предпринимать какие-то ответные шаги в случае выхода американской стороны из этого Договора, Ермаков ответил утвердительно: "Естественно. У нас все готово. Узнаете".

Фото: Марина Лысцева/ ТАСС
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Договор по открытому небу был подписан в 1992 году на площадке ОБСЕ. К настоящему моменту к нему присоединились 34 государства. Документ предусматривает механизмы контроля над вооружениями и возможность для стран-участниц совершать облеты территорий друг друга в рамках режима "открытого неба".

В конце октября этого года стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал документ, подтверждающий намерение Вашингтона выйти из Договора по открытому небу. Об этом сообщило авторитетное американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных официальных лиц. По мнению главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, Вашингтон может желать разрушения договора только в одном случае: "американцам важно скрыть, утаить от партнеров, либо конкурентов свои собственные нарушения других обязательств по другим соглашениям".

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