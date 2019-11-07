Россия может передать Франции останки соратника Наполеона

Летом под Смоленком нашли останки соратника Наполеона генерала Гюдена. Тесты ДНК подтвердили их подлинность. Президент Владимир Путин знает об этой работе, если Париж захочет получить останки, Москва окажет содействие.

"Об этой истории хорошо известно, - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. - И, действительно, наши и французские археологи здорово поработали: и документы изучили, и провели совместные раскопки".

"Все тесты ДНК подтвердили: это генерал Гюден, - подчеркнул Песков. - Президенту известно об этой истории, и если французская сторона обозначит свое намерение и заинтересованность на этот счет, то, конечно, мы будем готовы оказать всяческое содействие".