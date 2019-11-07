Российские хоккеисты проиграли в стартовом матче Кубка Карьяла

В стартовом матче Кубка Карьяла сборная России по хоккею уступила в Хельсинки команде Финляндии - 3:4.

Этот матч стал первым на посту главного тренера сборной России Алексея Кудашова, который сменил на этом посту Илью Воробьева. Помимо этого в составе на матч оказались пять новичков - нападающие Павел Карнаухов, Алексей Макеев и Артем Швец-Роговой, защитник Дамир Шарипзянов и вратарь Иван Бочаров. Финская команда призвала под свои знамена сразу 13 игроков, завоевавших в этом году золото чемпионата мира.

В первом периоде россияне открыли счет - отличился Шарипзянов. В середине второго периода финны переломили ход матча. Харри Песонен и Сакари Маннинен вывели команду Финляндии вперед, однако Рушан Рафиков сделал счет ничейным.

Все тот же Рафиков в третьей 20-минутке снова вывел россиян вперед, но Песонен и Миро Альтонен принесли финской дружине победу. В следующем матче сборная России сыграет с командой Швеции, а финны встретятся с хоккеистами из Чехии. Обе встречи пройдут 9 ноября.

"Мы нахватали много ненужных, легких удалений. Однозначно надо улучшить игру в неравных составах. Второй момент - реализация. Создали достаточное количество моментов, чтобы выиграть матч", - приводит ТАСС слова Алексея Кудашова.

"По игре много позитивных моментов, молодые ребята старались. Команда, можно сказать, играла с листа, провела одну тренировку. Проблемы мы знаем, постараемся исправить, думаю, что будем менять звенья", - продолжил главный тренер российской команды.