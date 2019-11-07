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07.11.2019 16:00
Рубрика: Легковые авто

Российский авторынок в октябре резко упал

Текст: Михаил Азнавуров
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в октябре 2019 года составили 152 057 единицы, снизившись относительно аналогичного месяца 2018 года на 5,2%, информирует Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Всего в январе-октябре продано 1 423 449 машин, на 2,7% меньше, чем по итогам января-октября 2018 года.

Среди лидеров рынка снижение спроса отмечается у Lada (-6%, 30 237 авто), Kia (-4%, 20 141 авто), Volkswagen (-7%, 9253 авто), Toyota (-6%, 7887 авто). Катастрофически упали продажи Nissan - на 60% в октябре (2832 авто) и на 21% с начала года (51 506 авто), но этот обвал объясняется тем, что прежде Nissan "статистику делала" массовая легковушка - Almera.

Фото: Михаил Азнавуров
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Рост продаж в массовом сегменте в октябре регистрируют Skoda (+17%, 8903 авто) и Renault (+12%, 13 670 авто). Вместе с тем неизменно укрепляют позиции на рынке немецкие премиум-бренды Mercedes-Benz (+7% за октябрь и +15% за 10 месяцев), BMW (+19% за октябрь и +16% за 10 месяцев) и Porsche (+14% за октябрь и +21% за год).

В рейтинге самых продаваемых автомобилей лидер в октябре прежний - Lada Granta (11 712 шт., +14% к октябрю 2018 года), на второе место вышел Kia Rio (8724 шт., +10%), сместив на третье Vesta (8296 шт., -23% - антирекорд месяца).

Резкое падение авторынка в октябре отчасти можно объяснить завершением госпрограмм стимулирования спроса "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" в начале того месяца.

Кроме того, в конце октября завершилась госпрограмма субсидирования покупки метановых автомобилей ("EcoGas"), но влияние этого фактора переоценивать не стоит, поскольку спрос на метановые автомобили в России очень незначителен.

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