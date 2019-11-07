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07.11.2019 18:10
Рубрика: Российский автопром

Самые дорогие УАЗы за 15 млн рублей: кто быстрее

Текст: Борис Захаров
Фото: скриншот с www.youtube.com Фото: скриншот с www.youtube.com
Фото: скриншот с www.youtube.com

Авторы канала на Youtube "Дорого - богато" устроили заезд доработанных автомобилей УАЗ на жестком бездорожье.

Стандартному "Патриоту" в экспедиционной комплектации блогеры выставили в соперники серьезно доработанные уазовские модели - вездеход УАЗ УРСА Х-4х4 "Ермак" (построен на базе УАЗ "Хантер") и трехосный УАЗ "УРСА" ПК 6х6, построенный на базе УАЗ "Пикап".

Фото: Михаил Азнавуров
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Под капотом УАЗ "УРСА" ПК 6х6 расположился 150-сильный бензиновый мотор ЗМЗ-40906 (такой же, как и у базового "Патриота"), а УАЗ УРСА Х-4х4 "Ермак" был оснащен 120-сильным исполнением того же двигателя. Результат заезда оказался предсказуемым. Преодолев изобилующую кочками "пересеченку", первым к финишу пришел стандартный УАЗ "Патриот". Второе место - у 120-сильного и относительно легкого "двухосника" УАЗ УРСА Х-4х4 "Ермак" с огромными зубастыми колесами, бронзой же довольствовался 150-сильный "бигфут" УАЗ "УРСА" ПК 6х6.

Чтобы реабилитировать "Ермак", блогеры выставили его в спарринг с тем же заводским "Патриотом", предложив водителям выиграть в упражнении по так называемому "перетягиванию каната", точнее - буксировочного троса, закрепленного на фаркопах каждого из SUV. Разумеется, в этой дисциплине абсолютным победителем вышел "Ермак".

Напомним, что экспедиционная версия "Патриота" отличается тем, что здесь нет ESP и, соответственно, имитации межколесных блокировок. Вместо них применена жесткая блокировка заднего моста Eaton Eloсker. Электропривод по нажатию кнопки обеспечивает 100% блокировку. Комплектация включает в себя штатную лебедку Спрут-9000 Спорт, дополнительную защиту лебедки и рулевых тяг, фаркоп, силовые пороги, экспедиционный багажник и резину BF Goodrich T/A штатного типоразмера.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
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УАЗ УРСА Х-4х4 "Ермак" интересен прежде всего огромными колесами, каждое из которых весит по 190 кг и достигает в высоту 170 см. Дополнительные ударопрочные фары позаимствованы у танка Т-90. Стандартная рама серьезно переработана, на ней закреплены мосты от ГАЗ-66 ("Шишиги"). Топливных баков два (каждый - на 100 л), оба приварены к боковинам автомобиля.

УАЗ "УРСА" ПК 6х6 позиционируется как болотоход. Автомобиль построен на базе УАЗ "Пикап" российской компанией "УРСА". Трансмиссия и раздаточная коробка заводские. Передняя подвеска - запатентованная разработка создателей. В оснащение входит пневмоблокировка дифференциала, дисковые тормоза, система подкачки колес. Пружины и амортизаторы усилены.

Задние два моста приводит "раздатка" от БТР. В конструкции использованы также элементы от "Газели" и от трактора МТЗ. Конструкция с самоблокирующимися дифференциалами может выдерживать до тонны груза. На выбор модель может комплектоваться бензиновыми моторами ЗМЗ-40905 (128 л.с), ЗМЗ-409051 (149 л.с) или дизельными силовыми установками ЗМЗ-514-32 (113,6 л.c.), Isuzu 4JB1 (110 л.с.).

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