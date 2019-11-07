Трамп: США ждет депрессия в случае победы демократов

Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в растущем тоталитаризме и пообещал экономический крах, если они вернутся к власти в результате выборов в 2020 году. Об этом он заявил на предвыборном митинге в Луизиане.

Глава Белого дома обвинил демократов в постановке показательных процессов и попытке свергнуть демократию, чтобы навязать свою социалистическую повестку дня. "Если демократы вернутся, у вас будет депрессия, подобной которой вы раньше не видели", - цитирует "Интерфакс" президента США.

Трамп также в очередной раз затронул тему импичмента, назвав ее "мошенничеством".

Напомним, в четверг палата представителей США приняла резолюцию в поддержку процедуры импичмента Трампу. Голосовали по партийным линиям: 232 конгрессмена "за" (все демократы) и 196 "против" (все республиканцы и двое демократов). Документ предписывает профильным комитетам продолжать расследования о том, есть ли факты для импичмента главы государства. На практике разбирательства начались еще в конце сентября.

"Крупнейшая охота на ведьм за всю американскую историю!". Так сам Дональд Трамп прокомментировал принятие резолюции.