В Госдуме пояснили, кто заплатит за ремонт ветхого жилья

Ранее появилась информация о том, что Минстрой готовит подпрограмму, которая введет оплату капремонта домов с уровнем износа более 70% за счет граждан.

В предложении Минстроя РФ, как пояснил зампред профильного комитета Сергей Пахомов, говорится об использовании средств фонда капремонта с привлечением средств фонда содействия реформированию ЖКХ.

- Жильцы свои деньги в фонд капремонта в отдельную подпрограмму направляют, а государство через федеральный фонд ЖКХ им помогает, - пояснил предлагаемый механизм Пахомов, которого цитирует ТАСС, - потому что денег жителей этих домов не хватит на то, чтобы содержать эти дома в порядке.

Депутат отметил, что под ветхим жильем понимается то, которое через 3-5 лет станет аварийным. Ремонт этих домов и будет финансироваться по отдельной подпрограмме.

Он добавил, что жители новых домов сталкиваются с несправедливостью: "Их средства с какой-то периодичностью идут на те дома, которые через несколько лет будут снесены".

В комитете ждут отзывов из регионов на предложения Минстроя. Кроме того, эта тема будет подниматься на слушаниях в Госдуме, которые пройдут сегодня во второй половине дня.