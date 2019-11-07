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07.11.2019 23:41
Рубрика: Власть

В Совфеде обещание Киева заблокировать "Северный поток-2" назвали бравадой

Заявление киевских властей о готовности заблокировать "Северный поток - 2" вызвало скепсис в Совете Федерации РФ. Украина, считают в СФ, не располагает для этого необходимыми ресурсами.

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Напомним, что ранее немецкие СМИ сообщили о готовности Берлина смягчить поправки к газовой директиве Евросоюза, которые позволят оператору Nord Stream 2 AG эксплуатировать "Северный поток - 2".

В Киеве на эту новость прореагировали нервно. торговый представитель Украины Тарас Качка пригрозил заблокировать проект совместными усилиями Украины, Польши и стран Балтии.

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"Я думаю, что это скорее больше бравада, - передает Рен-ТВ комментарий заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова. - Потому что вряд ли они смогут помешать".

Сенатор усомнился, что на Украине "реально обладают ресурсами, чтобы сорвать строительство "Северного потока - 2".

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Газопровод "Северный поток-2"
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