Видео: лихач избежал ДТП, чудом проскочив между двумя машинами

Жизнь, как знают все любители советской эстрады, это всего лишь "миг между прошлым и будущим". Но иногда жизнь - это небольшой, как раз в ширину легковушки, зазор между двумя автомобилями, в который на большой скорости нужно суметь проскользнуть во избежание смертельной аварии.

Автор этого видео - или счастливчик, каких один на миллион, или редкий профессионал с хирургически отточенной манерой вождения в экстренных ситуациях и стальными нервами. Посмотрите: вот он мчится на скорости около 80 км/ч след в след за белым Jeep. А вот внедорожник, завидев перед собой пробку, сворачивает влево и съезжает на обочину, и у автора видео остается лишь два варианта событий: стукнуться либо в зад Jeep, либо во внезапно выросшую перед ним синюю Toyota.

Но наш герой выбирает третий путь - на всех парах он ловко проскальзывает между двумя машинами, не задев их даже зеркалами. Какой же вывод из пережитого сделает родившийся в рубашке беспечный гонщик: станет спокойнее и осмотрительнее, начнет выдерживать необходимый для трассы 2-секундный интервал или, наоборот, окончательно уверует в собственную неуязвимость и перестанет убирать ногу с педали газа?