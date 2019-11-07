Возрожденный Jeep Wagoneer будет электромобилем

Jeep вновь добавит в свою гамму автомобиль с именем Wagoneer - так будет называться новый флагман марки, который в иерархии встанет на ступень выше Grand Cherokee. Wagoneer будет представлять из себя рамный полноразмерный внедорожник, он изначально проектируется с расчетом установки блока тяговых аккумуляторов, электромоторов и прочего оборудования для езды на электротяге.

Однако сначала покупателям Wagoneer предложат на выбор бензиновый двигатель Pentastar V6 рабочим объемом 3,6 л мощностью 295 л.с. и крутящим моментом 353 Нм или гибридную силовую установку с возможностью внешней подзарядки тяговых аккумуляторов.

Производство Wagoneer развернут на заводе FCA в Уоррене, пригороде Детройта. Сейчас он закрыт на реконструкцию, общий бюджет которой оценивается в 1,5 млрд долларов. На днях там приступили к возведению нового покрасочного цеха. Первые товарные Wagoneer выпустят в 2021 году.

Оригинальный Jeep Wagoneer производили c 1963 по 1991 год в практически не менявшемся кузове. На момент выхода он был пионером класса комфортабельных универсальных внедорожников с пятидверным кузовом. На протяжении почти тридцати лет он отвечал потребностям самых взыскательных поклонников Jeep, пока не передал эстафету Jeep Grand Cherokee.