Захарова согласилась со словами Макрона про "смерть мозга" НАТО

"Золотые слова. Правдивые и отражающие суть. Четкое определение нынешнего состояния НАТО", - написала официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее глава Франции Эмманюэль Макрон усомнился в способности НАТО эффективно функционировать из-за отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками. Об этом он рассказал в интервью журналу Economist. "То, что мы сейчас переживаем, - это кома НАТО", - подчеркнул французский лидер.

Руководитель Пятой республики отметил, что сложившуюся ситуацию серьезно осложняют отношения Вашингтона с Анкарой, которые в последнее время переживают период кризиса. В частности, это проявилось в ходе турецкой военной операции на северо-востоке Сирии.