Захарова согласилась со словами Макрона про "смерть мозга" НАТО

На Смоленской площади согласились с мнением президента Франции Эмманюэля Макрона относительно состояния Североатлантического альянса, который, по оценке французского политика, находится "в коме".
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"Золотые слова. Правдивые и отражающие суть. Четкое определение нынешнего состояния НАТО", - написала официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook.
Ранее глава Франции Эмманюэль Макрон усомнился в способности НАТО эффективно функционировать из-за отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками. Об этом он рассказал в интервью журналу Economist. "То, что мы сейчас переживаем, - это кома НАТО", - подчеркнул французский лидер.
Руководитель Пятой республики отметил, что сложившуюся ситуацию серьезно осложняют отношения Вашингтона с Анкарой, которые в последнее время переживают период кризиса. В частности, это проявилось в ходе турецкой военной операции на северо-востоке Сирии.