Жаров заявил о росте числа жалоб в сфере персональных данных

Количество жалоб граждан, связанных с персональными данными постоянно растет. По итогам 2018 года в Роскомнадзор поступила 41 тысяча таких обращений.

По итогам 2019-го их будет больше. Такой прогноз озвучил журналистам глава ведомства Александр Жаров на международной конференции по защите персональных данных в Москве.

"Если опираться на существующую динамику, можно предположить, что показатель перевалит за 60 тысяч", - сказал Жаров, отвечая на вопрос "Российской газеты".

Впрочем, не все факты, изложенные в жалобах, подтверждаются. По статистике Роскомнадзора, заявленные нарушения подтверждаются только одна из 4-5 обращениях.

"Это огромная проблема. У нас уровень понимания рисков в Сети, оценки этих рисков и происходящего с личными данными, достаточно низок" - отметил глава Роскомнадзора.

Роскомнадзор ведет масштабную информационную кампанию для детей и подростков, в ходе которой они учатся защищать свои персональные данные. Но России более 90 миллионов пользователей интернета и больше половины - это взрослые люди. Роскомнадзор, по словам Жарова, собирается разработать программы обучения и для них. Работа ведется вместе с Министерством труда. Начать планируется с госслужащих.