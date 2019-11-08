Алиса научилась будить людей музыкой

Алиса, голосовой помощник Яндекса в смарт-колонках, получила один очень полезный навык, которого давно не хватало. Теперь она может будить пользователей их любимой музыкой.

Раньше, например, Алису в Яндекс.Станции можно было попросить поставить будильник. Но мелодию настроить возможности не было. Утром играла стандартная музыка, какую можно услышать в будильниках смартфонов.

Теперь можно просыпаться под любимые песни. Достаточно попросить об этом: "Алиса, разбуди меня завтра", и добавить время и название песни. Вообще можно выбрать песню, плейлист, радио или исполнителя.

Если захочется изменить музыку на что-то другое, можно просто сказать: "Алиса, хочу проснуться под эту песню".

Утром, если не получится сразу проснуться, будильник модно отложить простыми командами: "Алиса, еще пять минуточек" или "Дай поспать" - даже без точного времени Алиса отложит будильник на 10 минут.

Напомним, что новая функция работает на Яндекс.Станции и Станции Мини, а также в умных колонках Irbis A, DEXP Smartbox и Elari SmartBeat. Будет ли она доступна с Алисой в приложениях на смартфонах, пока не известно.