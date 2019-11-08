Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве Евросоюза

Немецкий парламент пока не принял закон, регулирующий применение поправок к газовой директиве ЕС в Германии и связанный "Северным потоком - 2". Было отдано 133 голосов, для принятия решения требуется 355 голосов. В таких случаях рассмотрение вопроса переносится на следующее заседание.

Правящая коалиция внесла в бундестаг новый законопроект, которым снимаются ограничения, которые на "Северный поток - 2" наложила Газовая директива ЕС. Таким образом в ФРГ были намерены защитить инвестиции своих компаний в газопровод, передает РИА Новости.

Напомним, что указанный документ распространяет энергонормы Евросоюза на морские газопроводы из третьих стран в государства ЕС, проходящие за пределами территории государств сообщества. Странам-членам ЕС было отведено девять месяцев на то, чтобы имплементировать эти поправки (внести их в национальное законодательство).

Ранее глава германо-российской группы в немецком бундестаге и депутат от партии "Альтернатива для Германии" Робби Шлунд говорил, что Германии просто необходимы постоянные поставки российского газа для безопасности "населения и экономического мотора".