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Рубрика: В мире

Бывший глава Бразилии Лула да Силва получил шанс выйти на свободу

Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Фото: Stringer/ AP Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Фото: Stringer/ AP
Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Фото: Stringer/ AP

Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, находящийся в тюрьме за коррупцию, получил возможность выйти на свободу. Соответствующее решение принял Федеральный верховный (конституционный) суд страны.

Фото: AP Photo/Eraldo Peres
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Это станет возможным благодаря изменению существующей практики исполнения наказаний, которая подразумевает помещение заключение под стражу после подтверждения обвинительного вердикта судом второй инстанции. Нововведение позволит выйти на свободу около пяти тысячам узникам, передает ТАСС.

В январе 2018 года Луис Инасиу Лула да Силва был приговорен к заключению под стражу на срок 12 лет и один месяц по обвинению в коррупции и отмывании денег. После ряда неудачных попыток оспорить решение суда седьмого апреля 2018 года он добровольно сдался полиции. Лула да Силва стал первым экс-президентом Бразилии, который был заключен в тюрьму по итогам уголовного процесса.

В мире Южная Америка Бразилия
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