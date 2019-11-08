Фото: новую девушку Киану Ривза перепутали с 74-летней Хелен Миррен

История с новым романом актера Киану Ривза продолжает обрастать разного рода милотой. На что обратил внимание ресурс Vulture.

Напомним: на днях 55-летний канадский актер вышел в свет с 46-летней художницей Александрой Грант. Которую давно подозревают в романтических отношениях с Ривзом.

Что они косвенно подтвердили, ведя себя соответственно на публике - держась за ручки и всё такое.

Это тут же приняло внезапный оборот в социальных сетях: ряд пользователей приняли Александру за замечательную актрису Хелен Миррен, которой, на минутку, 74 года. И бросились "пару" поздравлять.

Saw the photos and legit thought Keanu Reeves was dating Helen Mirren. Which I also would have supported. pic.twitter.com/rYoC9nCLzZ — Travon Free (@Travon) 5 ноября 2019 г.

В результате информация дошла до самой Миррен и польстила ей. Поскольку предполагаемая избранница Киану, по мнению Хелен, прекрасна - "это же очевидно". И Миррен выражает надежду, что эти "девочка и мальчик" друг с другом счастливы.

Кстати, Ривз и Миррен хорошо знакомы уже много лет - в 1997-м Киану снимался у режиссера Тейлора Хэкфорда, мужа Хелен, в "Адвокате дьявола". И Миррен отзывается об актере как о "милейшем и очаровательнейшем юноше".