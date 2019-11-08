Глава ФАС о тарифах ЖКХ: Вакханалия 90-х закончилась

Стоимость жилищно-коммунальных услуг в России будет расти медленнее инфляции, а бесконтрольное повышение тарифов в регионах прекратится, заявил глава глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

"Вакханалия 90-х и 2000-х годов - а только в прошлом году таких превышений было более 800 - она прекращена",- отметил глава антимонопольного ведомства.

"После того, как по вашему поручению были приняты федеральные законы... которые устранили лазейки законодательства 90-х годов, которые позволяли регионам и органам местного самоуправления в общем-то бесконтрольно повышать тарифы выше предельных значений, установленных правительством РФ, мы выявили уже около 100 случаев таких попыток после того, как эти законодательные акты вступили в силу", - цитирует РИА Новости слова Артемьева.

По его словам, благодаря принятию нового законодательства уже в этом году миллионов россиян повышение тарифов не коснулось.

"Установив один раз индексацию по принципу "инфляция минус", ...стоимость услуг ЖКХ будет снижаться в подавляющем большинстве, в 90%, случаев", - пообещал глава ФАС.

Ранее исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева проанализировала по просьбе "Российской газеты" распоряжение правительства, устанавливающее максимальный допустимый рост совокупного платежа граждан за услуги ЖКХ.