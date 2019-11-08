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Рубрика: Экономика

Глава ФАС о тарифах ЖКХ: Вакханалия 90-х закончилась

Стоимость жилищно-коммунальных услуг в России будет расти медленнее инфляции, а бесконтрольное повышение тарифов в регионах прекратится, заявил глава глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости Фото: Александр Астафьев / РИА Новости
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

"Вакханалия 90-х и 2000-х годов - а только в прошлом году таких превышений было более 800 - она прекращена",- отметил глава антимонопольного ведомства.

"После того, как по вашему поручению были приняты федеральные законы... которые устранили лазейки законодательства 90-х годов, которые позволяли регионам и органам местного самоуправления в общем-то бесконтрольно повышать тарифы выше предельных значений, установленных правительством РФ, мы выявили уже около 100 случаев таких попыток после того, как эти законодательные акты вступили в силу", - цитирует РИА Новости слова Артемьева.

Фото: istock
Списать долги по ЖКХ: в каких случаях это возможно

По его словам, благодаря принятию нового законодательства уже в этом году миллионов россиян повышение тарифов не коснулось.

"Установив один раз индексацию по принципу "инфляция минус", ...стоимость услуг ЖКХ будет снижаться в подавляющем большинстве, в 90%, случаев", - пообещал глава ФАС.

Ранее исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева проанализировала по просьбе "Российской газеты" распоряжение правительства, устанавливающее максимальный допустимый рост совокупного платежа граждан за услуги ЖКХ.

Экономика ЖКХ Правительство Председатель Правительства Правительство ФАС Регулирование тарифов в ЖКХ
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