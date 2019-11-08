В Большом зале Московской консерватории 12 ноября 2019 года состоится юбилейный авторский концерт "Хоровая феерия" известного композитора, заслуженного деятеля искусств РФ Юрия Эриконы.

Он посвятил ее 100-летнему юбилею Государственной академической хоровой капелле им. А.А. Юрлова, а также юбилярам поэтам, чьи произведения прозвучат в концерте.

Как отмечают организаторы программы, предстоящий концерт в корне отличается от всех предшествующих. Сам Юрий Эрикона отмечает: "Этот вечер - погружение слушателей в мир новой русской хоровой музыки, берущий свое начало много веков назад и пошедший длинный и славный путь вплоть до нашего века".

На концерте прозвучат хоровые баллады притчи, юмористические истории на стихи Лермонтова, Ахматовой, Вознесенского и других известных поэтов.

Интересны и новые произведения, которые создал композитор на стихи своих друзей-соавторов Карины Филипповой и Ильи Резника. Причем с последним Юрия Эрикона связывают давние творческие связи. 30 лет назад они при творческой поддержке Народного артиста СССР Юрия Соломина провели первое в России "Симфо-шоу на сцене Малого театра. Ими же был выпущен и совместный диск "Частушки Ильи Резника", с участием известных исполнителей тех лет.

За годы сотрудничества ими также написано много песен для разных исполнителей. И вот теперь зрители познакомятся с их новой совместной работой в несвойственном для поэта формате, но зато столь близкого по духу и по профессиональным интересам Юрия Эдуардовича. Свою новую хоровую программу композитор выстроил по совершенно новому принципу: перед исполнением произведения для хора со сцены звучат стихи в интерпретации актера, а затем звучит сама хоровая музыка автора созданная на это поэтическое произведение.

В юбилейном концерте выступят Государственная академическая хоровая капелла им. А.А.Юрлова под руководством народного артиста России, профессора Геннадия Дмитряка. В концерте принимают участие: Инна Чурикова, Виктор Сухоруков, Жанна Эппле.

Напомним, что музыка композитора звучала в спектаклях Малого театра, мультфильмах по проиведениям Шекспира. Многие песни Юрия Эриконы исполняли известные певцы и актеры: Иосиф Кобзон, Михаил Боярский, Ирина Аллегрова, Ирина Понаровская, Лев Лещенко Александр Малинин, Николай Караченцов и другие.