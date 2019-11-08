Jeep выпустил свою первую машину с зарядкой от розетки

Jeep выпустил первый товарный автомобиль с бензо-электрической силовой установкой SI- EVT.

SI-EVT состоит из 2,0-литрового бензинового турбомотора Hurricane мощностью 230 л.с. и крутящим моментом 311 Нм, двух электромоторов (121 л.с и 315 Нм и 90 л.с и 115 Нм) и вариатора с электронным управлением.

Не вдаваясь в технические нюансы, автомобиль едет в одном из трех режимов: только на электротяге (до 70 км, емкость литий-ионных аккумуляторов 12,95 кВт*ч), в гибридном режиме ДВС-электромотор (второй меньший электромотор работает генератором), в режиме торможения двигателем (оба электромотора работают генераторами, ДВС не задействован).

Фото: www.autohome.com.cn

Для поездок в режиме "дом-работа" такой Jeep - полноценный электромобиль: литий- ионные аккумуляторы емкостью 12,95 кВт*ч обеспечиваю запас хода до 70 км и полностью заряжаются от сети 220 В за пару часов.

Первым гибридным Jeep стал Grand Commander - семиместный вариант Cherokee для китайского рынка, размером с Toyota Highlander. Его продажи стартовали 7 ноября. Гибридный Jeep легче всего опознать по заправочным люкам с обоих бортов (левый - для зарядки) и шилду "PHEV" на двери багажника.

Jeep Grand Commander PHEV дорог - цена в Китае от 319,8 тыс. юаней (около 2,93 млн рублей), зато оснащение богатое: оптика на светодиодах, панорамный люк в крыше, кожаная отделка интерьера, салонный фильтр микропыли, мультимедиасистема с голосовым управлением, 7-дюймовый ЖК-дисплей, шесть динамиков, Wi-Fi c 4G, адаптивный круиз-контроль и пр.

Такую же по архитектуре гибридную установку получит целая линейка новых Jeep ближайшей пары лет: новый Grand Cherokee и семиместный кроссовер на его базе, рамные Wagoneer и Grand Wagoneer.