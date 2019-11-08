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08.11.2019 20:07
Рубрика: Экономика

Йенс Мюллер: Действия Польши не повлияют на "Северный поток - 2"

Текст: Ольга Игнатова

Решение польского антимонопольного регулятора UOKiK наложить штраф на французскую энергокомпанию Engie не скажется на строительстве газопровода "Северный поток-2".

Об этом агентству ТАСС сообщил пресс-секретарь компании - оператора Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.

"Реализация проекта основана на соблюдении всех действующих законов и нормативных актов и соответствует им. "Северный поток - 2" получил все необходимые разрешения от всех стран, через чьи воды и территории он проходит, и продолжает работу в соответствии с планом", - отметил Мюллер.

Ранее UOKiK провел расследование в отношении "Газпрома" и пяти его партнеров по "Северному потоку - 2" - OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie. Итогом расследования стало заключение, что "Газпром" без предварительного согласия UOKiK заключил сделку с этими компаниями, которая может привести к ограничению конкуренции. 8 ноября регулятор оштрафовал одну из крупнейших энергокомпаний Европы - французскую Engie - на сумму около 40 млн евро за то, что она отказалась предоставить регулятору запрошенные документы и материалы по контрактам с "Газпромом".

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В Engie заявили, что "абсолютно не согласны с этим претензиями" и пообещали незамедлительно оспорить это решение польской стороны.

"Северный поток - 2" ("Nord Stream 2") - строящийся газопровод из России в Германию. Трубопровод проходит через территориальные воды пяти стран - Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.

Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"
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