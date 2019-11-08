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Рубрика: Легковые авто

Какие вещи необходимо всегда возить в багажнике зимой

Текст: Николай Грищенко
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

Зима в России - это настоящее испытание для начинающего автолюбителя. Однако если соблюдать несколько простых правил, то можно не бояться снегопадов, морозов и гололедицы.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Главное иметь в багажнике автомобиля набор заранее припасенных "зимних вещей и инструментов". В дополнении к обязательному инструментарию (аптечка, огнетушитель, домкрат, кабели для "прикуривания" аккумулятора, баллонный ключ, насос-компрессор, буксировочный трос) издание aif.ru советует обзавестись лопатой. Шанцевый инструмент, благо сейчас в ассортименте продаются складные лопаты, пригодится для расчистки снега и выкапывания из сугробов.

Следует также обзавестись мешочком с битым кирпичом, мелким щебнем или песком, что с его помощью самостоятельно съехать с образовавшейся на дороге наледи. Пара стареньких резиновых ковриков тоже пригодится. Они помогут тронуться с места на полном гололеде, если подложить их под буксующие колеса.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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На случай ЧП следует иметь в багажнике теплую одежду или одеяло. Старый пуховик или плед помогут без ущерба для здоровья дождаться на морозе помощи, откопать в снегу автомобиль или поменять колесо.

В непогоду фары и стекла быстро загрязняются химическими реагентами. Для очистки подойдут влажные спиртосодержащие салфетки, а еще можно использовать водку. Она, кстати, хорошо годится для размораживания замков дверей. Еще следует иметь светодиодный фонарь, который потребляет минимум энергии и работает от пальчиковых батареек. А обычный веник или щетка прекрасно справятся с очисткой стекол и одежды от снега.

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#автомобили