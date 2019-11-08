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Рубрика: Власть

Комитет ГА ООН поддержал резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма

Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН на заседании в четверг принял российский проект резолюции о борьбе с "героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".

Фото: duma.gov.ru
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За документ проголосовало 121 государство, 55 воздержались, два высказались против, сообщает ТАСС. Соавторами России выступили 23 страны, в том числе Белоруссия, Бразилия, Китай, КНДР, Пакистан, Сирия, ЮАР. Документ призывает государства мира ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе и законодательно.

В проекте резолюции выражена обеспокоенность по поводу героизации в любой форме нацистского движения и неонацизма, а также участившихся случаев осквернения или разрушения памятников, воздвигнутых в честь тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны. Авторы документа также обеспокоены использованием информационных технологий, интернета и социальных сетей неонацистскими группами. При этом сделана оговорка, что интернет можно также использовать для борьбы с такими группами.

В проекте резолюции рекомендуется принять конкретные меры, в том числе в законодательной области и в сфере образования, чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны.

Власть Работа власти Международные организации ООН Вторая мировая война
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