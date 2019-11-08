Косачев объяснил отказ Украины поддержать резолюцию против нацизма

Украина продемонстрировала несамостоятельность в вопросе борьбы с героизацией нацизма. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Так он прокомментировал отказ Киева поддержать резолюцию о борьбе с героизацией нацизма.

"Украинцы всеми правдами и неправдами пытаются продемонстрировать свою лояльность США, даже тогда, когда европейские союзники США по тому же североатлантическому альянсу занимают значительно более сдержанную позицию", - сказал Косачев, слова которого приводит ТАСС.

Сенатор также подчеркнул, что Вашингтон пытается навязать мировому сообществу свою волю.

В четверг комитет Генссамблеи ООН принял российский проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, способствующих эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. За документ проголосовало 121 государство, еще 55 - воздержались, а две страны выступили против.

Документ призывает государства мира ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе и законодательно.