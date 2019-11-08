Лукашенко совершит официальный визит в Австрию

Дальнейшее развитие торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества входит в повестку дня официального визита белорусского лидера в австрийскую столицу, который состоится 11-12 ноября, сообщает пресс-служба Александра Лукашенко.

В Вене, уточняет источник в его администрации, планируется проведение в узком и расширенном составах переговоров главы РБ с Федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом. В центре внимания лидеров обоих государств будут и политические вопросы: ситуация в регионе и мире, взаимодействие Беларуси с Евросоюзом, в том числе в формате "Восточного партнерства" и тематика охраны окружающей среды.

Программой визита предусмотрены переговоры президента Беларуси с председателем Национального совета Австрии Вольфгангом Соботкой. Кроме того, Лукашенко проведет встречу с председателем Австрийской народной партии, депутатом Национального совета Австрии Себастьяном Курцем.

В дни официального визита главы белорусского государства, сообщают местные источники, в Вене будет проходить и бизнес-форум, в котором примут участие деловые круги двух стран, включая представителей крупного бизнеса.